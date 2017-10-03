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İbadi referandumun iptalini istedi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY ile diyalog için tek bir şartın olduğunu söyledi.

03.10.2017 - 20:17
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İbadi referandumun iptalini istedi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni Kerkük’e askeri yığınak yapmasından dolayı uyararak, diyalog için referandumun iptal edilmesini istedi.

"KERKÜK'E ASKERİ SIĞINAK YAPMAK TEHLİKELİ BİR DURUMDUR"

İbadi, Bağdat’taki hükümet sarayında yaptığı basın toplantısında, "IKBY’yi Kerkük’e askeri yığınak yapmaması konusunda uyarıyorum. Bu tehlikeli bir durumdur." dedi.

İbadi referandumun iptalini istedi

IKBY’nin tartışmalı bölgelerde emrivaki yapmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden İbadi, "Bu bölgelerdeki yönetimin federal idarenin liderliğine ortak olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"TEK ŞARTIMIZ VAR"

"IKBY ile müzakerede kaynağımız anayasadır." diyen İbadi, "Diyaloğun şartı anayasaya bağlı kalmak ve referandumu iptal etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

İbadi, Bağdat'tan IKBY'ye insani uçak seferlerinin sürdüğünü kaydetti.

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