İbadi siyaseti bırakmıyor

Irak Meclisi'nde 42 sandalyesi bulunan Nasır Koalisyonu'nun lideri Haydar el-İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, başbakanlıktan ayrılmasıyla siyaseti bırakacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

"SİYASİ FAALİYETLERİM OLACAK"

İbadi, açıklamasında, "Bundan sonraki mevki ve görevim ne olursa olsun siyaseti bırakmayacağımı duyuruyorum. Devletin birliği ve egemenliğini koruyup devlet müessesesinin sağlam şekilde kalkındırılmasına katkı sağlayacağına inandığımız Nasır Koalisyonu'nun programını önemsiyorum. Gelecek dönemdeki tek seçimim, milletvekilliği ve meclis dışındaki siyasi faaliyetlerim olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni hükümette bakanlık talebinde bulunmadıklarını vurgulayan İbadi, ancak kendisine görev teklif edilirse Nasır Koalisyonu'nun siyasi vizyonuyla uyuşması hâlinde kabul edebileceğini belirtti.