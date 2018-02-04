taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

İBB: 16 bin servis aracı trafiğe çıkacak

İBB, yarın 5 bin 771 okulda 3 milyona yakın öğrencinin, 143 bin öğretmenin ders başı yapacağını ve 16 bin servis aracının trafiğe çıkacağını duyurdu.

DHA | 04.02.2018 - 17:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber

ibb

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 1 hafta boyunca okul trafiğini etkileyecek yol ve kazı çalışması yapılmayacağını belirterek, olası kazalar için trafikte çok sayıda çekicinin de hazır bulundurulacağını belirtti.

İBB, İstanbul Trafik Zabıtasının, polis ve jandarma ekipleriyle birlikte trafiğin açık tutulması için çalışacağını kaydetti.

16 BİN SERVİS ARACI TRAFİĞE ÇIKACAK

Yarın 5 bin 771 okulda 3 milyona yakın öğrencinin, 143 bin öğretmenin ders başı yapacağını ve 16 bin servis aracının trafiğe çıkacağı belirtildi.

"EK SEFERLER KOYDUK"

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İstanbulluların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi için metro, tramvay, metrobüs ve otobüs hatlarına ek seferler koyduk. Vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istirham ediyoruz. Velilerimizden de çocuklarını okula özel araçlarıyla götürmek yerine okul servislerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

El-Nusra'nın Rus jetini vurma görüntüleri ortaya çıktı

37
Dün 9 askerimiz şehit oldu

Dün 9 askerimiz şehit oldu

112
Alman Meclisi'nde Afrin tartışması

Alman Meclisi'nde Afrin tartışması

96
Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

129
Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

Real Madrid Levante deplasmanında 2 puan bıraktı

8
TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

TSK: Yurt içinde ve yurt dışında mücadelemiz sürüyor

34
İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletten nasıl oy alacaksınız

İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Milletten nasıl oy alacaksınız

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM