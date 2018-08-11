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İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Esenler ziyareti

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile 15 Temmuz Millet Bahçesi projesini inceledi.

Haber Merkezi | 11.08.2018 - 15:03..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler ilçesine ziyarette bulundu.

İlçe ziyaretine Esenler Belediyesi ile başlayan Uysal’ı, M. Tevfik Göksu ve ekibi karşıladı. İBB Başkanı Uysal’a İlçe Belediye Başkanı Göksu yapılan çalışmalar hakkında bilgi sundu.

İKİ BAŞKAN 15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ'Nİ İNCELEDİ

Halk Meclisi'ne katılarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mevlüt Uysal, buradan İlçe Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile birlikte 15 Temmuz Millet Bahçesi proje alanına geçti.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Esenler ziyareti

"ESENLER'E NE YAPSAK AZDIR"

Burada vatandaşlara hitap eden Esenler İlçe Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Bugün burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal bizlerle birlikte. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak Engelliler Külliyesi son aşamada inşallah. Yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan buradan karşıya geçiş var. 30 bin küsur metre alanda da açık otopark var. Esenler’de büyük bir çalışma var. Esenler’e ne yapsak azdır” şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Esenler ziyareti

"YENİ PROJELER YAKIN ZAMANDA HİZMETE AÇILACAK"

Esenler’in en büyük sorunlarını çözdüklerini ve yeni projelerinde yakın zamanda hizmete açılacağını belirten Başkan Mevlüt Uysal da, “Esenler’e Engelliler Merkezi yapacağız, kentsel dönüşüme başlıyoruz, her mahallede cami, her mahallede belediye hizmet alanı olacak. Ama asıl önemlisi bu kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm bugüne kadar bir şekilde gitti. 24 Haziran’dan sonra yeni bir sistem geldi. İnşallah yeni dönemde, daha hızlı yürüyecek. Nasıl daha hızlı yürüyecek? Eskisi gibi bürokratlara iş boğulmayacak. Hızlı bir şekilde yürüyecek. Ama onu da görüyorsunuz, nasıl çelme takarız diye hesap yapıp duruyorlar. İnşallah o hesaplar tutmayacak. Biz samimi olduktan sonra, samimi bir şekilde çalıştıktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz bir problem olmaz. Şimdi imar barışı var, kentsel dönüşüm var, birçok şey var. Birileri de gelip sizlerin aklını karıştırmak için bir şey söylüyor. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte daha fazla gelip, aklınızı karıştırmaya daha fazla çalışacaklar. Bugüne kadar AK Parti iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanımız görevde olduğu müddetçe hiç kimseyi mağdur etmedi, mağdur ettirmedi. Bu konuda da inşallah her yaptığımız işte önce vatandaş diyeceğiz. Vatandaş nasıl mağdur olmaz ona bakacağız.” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Esenler ziyareti


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