İBB Başkanı Uysal: Bugün Türkiye'nin şahlanma vaktidir

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Başakşehir’de bulunan İBB Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda kullandı.

1074 numaralı sandıkta oy kullanan Uysal’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ailesi ile birlikte oyunu kullanan Başkan Uysal, okuma yazma bilmeyen vatandaşlara nasıl yardım edildiği konusunda da sandık görevlilerinden bilgi aldı. Uysal, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZİN DEMOKRASİ ADINA GELDİĞİ İYİ BİR NOKTA VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ”Biz de oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Vatanımız, milletimiz için hayırlı olsun diyoruz. İstanbul’umuz için hayırlı olsun diyoruz. Kampanya dönemi güzel geçti. İnşallah bugün seçimde güzel geçer. Dünyada ülkemizin demokrasi adına geldiği iyi bir nokta var. Buna gölge düşmeden seçimlerin bitirilmiş olması ülkemiz adına, vatandaşlarımız adına temenni ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz.” dedi.

"BUGÜN TÜRKİYE'NİN ŞAHLANMA VAKTİDİR"

Ayrıca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da seçimle ilgili yaptığı paylaşımda Uysal, "Büyük ve güçlü Türkiye’yi kurmak için oyumuzu kullandık. Seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Türkiye’nin şahlanma vaktidir. Bugün Türkiye’yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırma vaktidir." açıklamasında bulundu.