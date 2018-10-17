İBB Başkanı Uysal: İSMEK dünyanın ücretsiz üniversitesidir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayat Boyu Öğrenme Merkezi’nin (İSMEK) Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği gelenekselleşen yılsonu “Genel Sergi ve Festivali”, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ile İSMEK ailesi ve bazı ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdi.

"İSMEK DÜNYANIN EN BÜYÜK HALK ÜNİVERSİTESİ"

İSMEK öğrencilerinin eser ve ürünleri sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi ve festivalin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, kursiyerlerin el emeği ve göz nurunu yansıtan İSMEK'in, dünyanın en büyük halk üniversitesi niteliği taşıdığını söyledi.

"HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDİYOR"

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde 3 merkezde ve 3 branşla temelini attığı İSMEK, bugün 22. yılında 242 merkezde 307 branşta 300 bine yakın öğrenciye hizmet verir hale geldi” diyen Başkan Mevlüt Uysal, 22 yıl boyunca 3 milyona yakın öğrenciye eğitim verdiklerinin altını çizdi. İSMEK kursiyerlerinin yüzde 43’ünün üniversite mezunu olmasının kursların kalitesini gösterdiğini dile getiren Mevlüt Uysal, “Bir konuda eğitim alıp kendini geliştirmek isteyenler İSMEK’i tercih ediyor. Kendi işini kuran birçok kursiyerimiz var. 7’den 70’e herkesin aradığı her eğitimi bulabildiği ve ücretsiz alabildiği bir eğitim yuvası İSMEK. Her yaş grubuna hitap eden eğitimler var.” dedi.

"SERGİYİ GEZİN TAVSİYESİ"

İSMEK’te birçok sanat dalındaki sanatçıların eserleri kadar değerli ürünlerin ortaya çıktığının altını çizen Başkan Uysal, “İSMEK kurslarımız öyle bir hal aldı ki; bir konuda üniversite eğitimi alan vatandaşlarımız, gelip burada aynı konuda eğitim alıp muhteşem eserler ortaya çıkartabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret gelen yabancı konuklara, İSMEK’te üretilen bu değerli üretilen hediyeleri veriyoruz. İstanbul’a gelen, merak eden bir yabancıya ne hediye vereceğini düşünenlere bu sergiyi gezmelerini tavsiye ediyoruz.”





İBB olarak en önemli özelliklerinden birinin İstanbul’un her köşesinde İSMEK kursu açarak eğitimi vatandaşımızın ayağına götürmek olduğunu belirten Uysal, “Konusunun uzmanları tarafından verilen bu eğitimleri hiçbir ücret almadan veriyoruz. Eğitim sonrası istihdam için yönlendirmeler de yaptığımız için kurslarımıza talep yoğun oluyor.” ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ"

İSMEK’te unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatlarımızın, yemeklerimizin tekrar canlandırılması için kurslar açıldığına da dikkat çeken Uysal, “Bu sayede geleneksel değerlerimizi, kültürümüzü tekrar hatırlatıyor hem de gelecek nesillere aktararak yaşatılmasına katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi mevcut eğitim sistemini daha da güzelleştirerek, geliştirerek, devam ettirecektir. Kursiyerlerimizi, emek sahibi idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.”

Başkan Mevlüt Uysal, konuşmanın ardından İSMEK’ten sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Mevlüt Uysal, daha sonra beraberindekilerle birlikte kurdele keserek festivalin açılışını gerçekleştirdi. Sergi salonu ve festival alanını da gezen Uysal, eserleri inceleyerek kursiyerlerden ürünleri hakkında bilgiler aldı.

SERGİ VE FESTİVAL 23 EKİM’E KADAR DEVAM EDECEK

Ziyaretçilerin beğenip satın almak istedikleri ürünler için satış merkezinin de yer aldığı sergi ve festivalde; birbirinden farklı pek çok seminer, söyleşi, atölye çalışması, canlı performans ve konserlere sahneleniyor. Festival kapsamında İSMEK’in eğitimleri de tanıtılıyor. Sergide; kuyumculuktan ebruya, kırkyamadan kumaş boyamaya, mefruşattan kurdele nakışına, iğne oyasından şiş örücülüğüne, çiniden minyatüre, resimden tezhibe kadar pek çok branşta ortaya koyulan ürünler sergileniyor.

ÖDÜLLER VERİLECEK

Bu yıl ilk defa Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde açılan “İSMEK 22. Yıl Genel Sergi ve Festivali”, 23 Ekim'e kadar devam edecek.

Festivalde bu yıl bir ilk kez İSMEK öğrencilerinin katılabileceği bazı yarışmalar da düzenlenecek. 3D moda tasarımı, fotoğrafçılık, 3D dijital tasarım, ayrıca pastacılık alanında da düğün pastası ve el buketi kategorilerinde yapılacak yarışmalarda derece alanlara çeşitli ödüller verilecek.