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İBB, çocukların hayallerini gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, iki hastanenin onkoloji bölümünde tedavi gören 250 çocuğu ziyaret edip hediyeler vererek sevindirdi.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 10:23..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, hastanelerin onkoloji bölümünde tedavi gören yüzlerce çocuk ziyaret edilerek sevindirilirken, şehit çocukların istekleri de yerine getirildi.

İBB, çocukların hayallerini gerçekleştirdi

250 ÇOCUK ZİYARET EDİLDİ

İBB ekipleri ilk önce, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin onkoloji bölümlerinde tedavi gören 250 çocuğu ziyaret etti.

Burada kanserle mücadele eden çocuklara yalnız bırakmayan onlara çeşitli hediyeler verilerek sevindiren ekipler, daha sonra 2015 yılında Mardin'de şehit edilen güvenlik görevlisi Mehmet Hüseyin Balta'nın kızı Ayşe Balta'nın hayaline gerçekleştirildi.

İBB, çocukların hayallerini gerçekleştirdi

PARAŞÜTLE ATLAMA HAYALİ GERÇEK OLDU

Sürekli olarak paraşütle atma hayali kuran şehit kızı Ayşe Balta'nın bu isteği, İBB'nin Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon birimi tarafından Tekirdağ'da yerine getirildi.

İBB, çocukların hayallerini gerçekleştirdi

23 NİSAN KUTLAMASI

Ayrıca şehit ve gazi ailelerin çocuklarıyla Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda 23 Nisan kutlaması yapıldı. Çocuklara daha sonra Miniatürk Park alanında yemek ikram edildi ve çeşitli hediyeler verilerek mutluluklarına ortak olundu.

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