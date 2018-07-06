taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.794
USD
4,5817
EURO
5,3896
ALTIN
184,98
PETR
76,9700

İBB gençleri kökleriyle buluşturuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da yaşayan ve daha önce memleketlerine hiç gidememiş gençlere yönelik ‘Türkiye'nin Renkleri İstanbul'un Kimlikleri Projesi'ni hayata geçirdi.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 17:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

“İstanbul'dan Yola Çıkıyoruz, Gençlerimizi Kökleriyle Buluşturuyoruz” sloganıyla hayata geçirilen ‘Türkiye'nin Renkleri İstanbul'un Kimlikleri Projesi'nin sözlü değerlendirme görüşmeleri Sirkeci İBB Eurodesk Temas Noktası'nda başladı.

Projeye başvuran gençlere sözlü mülakat ile yaş, fotoğrafçılık ve geziye olan ilgi, daha önce memleketine gidip gitmediği gibi değerlendirmeler göz önüne alınıyor.

İBB gençleri kökleriyle buluşturuyor

TÜRKİYE’NİN 7 BÖLGESİNE GEZİLER DÜZENLENECEK

Üniversitelerin fotoğrafçılık bölümünde okuyan gönüllü 20 öğrenci projeye katılan gençlere koçluk yaparak, hem teorik bilgilerini pratiğe dökme hem de proje katılımcılarına aktarma fırsatı bulacaklar.

Fotoğrafçılık eğitimi sonrasında katılımcı gençlerden 7 grup oluşturulacak ve Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde kendi kültürlerini yerinde görmeleri ve tanımaları sağlanacak.

İBB gençleri kökleriyle buluşturuyor

Proje kapsamında gençlerin ekip çalışması ile birlikte araştırma yapmaları ve gitmedikleri yerleri birlikte keşfetmeleri için gezi atölyeleri oluşturulacak. Gençler burada alacakları kararlar neticesinde geziler düzenleyecekler.

Proje ile katılımcılar kendi yöre kültürlerine ilişkin keşiflerini ve deneyimlerini fotoğraflamanın yanında birer kısa film çekecekler. Projenin sonunda ise bir sergi açılacak.

İBB gençleri kökleriyle buluşturuyor

GENÇLER KÜLTÜREL KİMLİKLERİNİ TANIYACAK

İstanbulluluk kimliğinin önemli bir yönü olan kültürel çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilmesi amacıyla yapılan proje, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan gençlerin kültürel kimlikleriyle tanışmalarını sağlamaya yönelik olarak hayata geçirildi.

Proje, farklı yerel kültürlerden gençleri bir araya getirerek, diğer kültürleri tanımalarını, farklılıklara saygı duymaları konusunda farkındalık oluşturmayı ayrıca kuşaklararası etkileşim kurulmasını hedefliyor.

İBB gençleri kökleriyle buluşturuyor

PROJENİN 2. GRUP BAŞVURULARI EYLÜL AYINDA

 

Türkiye'nin Renkleri - İstanbul'un Kimlikleri Projesi 2019 yılının sonuna kadar devam edecek. Yoğun katılımın olduğu projede 2. grubun başvuru ve mülakatları 1-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Proje ile ilgili detaylı bilgi www.turkiyeninrenkleri.istanbul ve 0212-522 3790 aranarak alınabiliyor.

İBB gençleri kökleriyle buluşturuyorİBB gençleri kökleriyle buluşturuyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan yeni kabineyle ilgili detay verdi

Erdoğan yeni kabineyle ilgili detay verdi

274
Cumhur İttifakı devam edecek

Cumhur İttifakı devam edecek

98
Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

215
Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'ndan yana cephe aldı

Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'ndan yana cephe aldı

102
Erdoğan'dan il başkanlarına tevazu hatırlatması

Erdoğan'dan il başkanlarına tevazu hatırlatması

284
Pakistan'a rekor ihracat: 4 geminin fiyatı 5 milyar dolar

Pakistan'a rekor ihracat: 4 geminin fiyatı 5 milyar dolar

125
Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM