İBB Halkla İlişkiler Barcelona'dan 2 altın küreyle döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği IPRA tarafından 63 yıldır uluslararası standartlarda başarı gösteren halkla ilişkiler uygulamalarına verilen Golden World Awards ödüllerinde iki kategoride altın küre kazandı.

'Kriz Yönetimi’ kategorisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki koordineli çalışmaların anlatıldığı ‘İstanbul’un Entegre Kriz Yönetimi’, ‘Ülke, Bölge ve Şehir’ kategorisinde ise İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarının tanıtıldığı aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarının tanıtıldığı ‘Beyaz Gezi’ altın küre ödülene layık görüldü. 37 kategoride düzenlenen yarışmada, alanında profesyonellerden oluşan jüri binlerce başvuruyu değerlendirerek 80 projeyi ödüle layık buldu.

BARCELONA SPOR KULÜBÜ BAŞKANI BARTOMEN İBB'Yİ KUTLADI

İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleşen IPRA Golden Awards galasına dünyaca ünlü isimler de katıldı. Barcelona Spor Kulübü Başkanı Joseph Bartomeu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü aldığı iki ödülden dolayı özel olarak tebrik etti.

İSTANBUL'UN ENTEGRE KRİZ YÖNETİMİ PROJESİ

Kriz Yönetimi kategorisinde ödüle layık görülen İstanbul’un Entegre Kriz Yönetimi projesinde İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğünün vatandaş odaklı çalışmaları kapsamında kriz ve sorunları önceden görebilme kabiliyeti ve yapılan çalışmalar anlatıldı. Olası bir kriz veya sorun ile ilgili mağduriyeti önlemeye yönelik tüm aşamalarda hızlı, etkin, entegre çözümler projenin konusunu oluşturdu.

"HİZMET YERİNDE GÖTÜRÜLÜR"

İstanbul’un çok yönlü ve etkin tanıtımını içeren Beyaz Gezi programında şehrin tarihi dokusu, kültürü, gelecek vizyonu projenin içeriğine taşındı. İstanbul ile ilgili farkındalık oluşturma faaliyetlerinin de yer aldığı projede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 360 derecede şehir için yaptığı çalışmalara yer verildi.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü projeleri, yurt içi ve yurtdışından çok sayıda saygın ödüle layık görülürken 2016 yılında da Erişilebilir Turizm Engelsiz İstanbul projesi ile IPRA Altın Küre ödülüne hak kazanılmıştı.