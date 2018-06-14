İBB huzurlu bir bayram için tedbirleri aldı

İstanbulluların rahat ve huzurlu bayram geçirebilmesi için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını tamamladı. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı öncesinde belediyeye bağlı tüm birimlerde sorunsuz hizmet için ek tedbirler alındı.

TOPLU ULAŞIMDA EK SEFERLER KONULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bayram süresince yolcularına yüzde 50 indirimli tarife uygulayacak. Ayrıca metro, hafif metro, tramvay, metrobüs, otobüs seferlerine ek seferler konuldu. İBB’ye bağlı müzeler bayramda da açık olacak.

- Miniatürk; bayram boyunca 09.00’dan 19.00’a kadar,

- Panorama 1453 Tarih Müzesi; bayramın ilk günü 12.00-18.00 saatleri arasında, ikinci ve üçüncü günü ise 10.00’dan 18.00’e kadar,

- Şerefiye Sarnıcı; bayramın ilk günü kapalı, diğer günler ise 10.00’dan 19.00’a kadar,

- Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi; bayramın ilk günü kapalı, diğer günler 10.00’dan 17.00’e kadar,

- Yerebatan Sarnıcı; bayramın ilk günü 13.00-18.30 saatleri arasında, diğer günler ise 09.00’dan 18.30’a kadar ziyaret edilebilecek.

SAHADA DENETİMLER ARTIRILACAK

İSKİ, İstanbul genelinde tam kapasiteyle su verecek. Muhtemel su arızası veya kanal tıkanmasıyla ilgili tedbirleri arttıran İSKİ, nöbetçi ekip sayısını da arttırdı. İBB Zabıta Müdürlüğü de ekip sayısını normal günlere kıyasla arttırarak bayram süresince görev yapacak.

İlçe zabıta birimleriyle koordineli olarak kent genelinde denetimler yapılacak. Yolcu trafiğinin yoğun olacağı otogar, havaalanı ve yolcu salonlarının periyodik kontrolü için görevli sayısı artırılırken, anaarterler ve ara meydanlarda da denetimler sıklaştırılacak. Nizam, intizam, temizlik kontrolleri ile çevreye zarar veren seyyar satıcılara yönelik denetimler gerçekleştirecek.

SAĞLIK BİRİMLERİ ALARMDA BEKLEYECEK

Atık Yönetimi Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bayram süresince anaarterler ve meydanların temizliğine özen göstererek, çöplerin kaldırılmasını sağlayacak. Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü; bireysel ve toplumsal acil hastalık, kaza, tabii afetler, yangın, göçük ve yaralanmalarda hayati önem taşıyan hastalık durumlarında mümkün olan en kısa sürede ilk tıbbi yardımı yapmak üzere hazırda bekleyecek.

Sağlık Komuta Merkezi’nde ve tüm acil yardım istasyonlarında yeterli sayıda sağlık ekibi ve ambulans bulunduracak. Mezarlıklar Daire Başkanlığı; normal mesai saatinden önce mezarlıklar ziyarete açılacak. Bayram süresince de cenaze işlemlerini aksatmadan devam ettirecek.