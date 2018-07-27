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İBB ile 'İstanbul Form Tutuyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı destekleme ve kişilerin sağlık problemlerine çözüm getirebilmek amacı ile “İstanbul Form Tutuyor” projesini hayata geçiriyor.

Haber Merkezi | 27.07.2018 - 15:57..
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Sporu tabana yaymak, spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve mümkün olan en fazla sayıda İstanbullunun spor yapmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “İstanbul Form Tutuyor” projesi ile birçok etkinliği bir arada vatandaşlarla buluşturuyor.

4 HAFTA SÜRECEK

“İstanbul Form Tutuyor” projesi Anadolu yakasında Caddebostan Sahili ve Avrupa yakasında Florya Sahili olmak üzere seçilen iki farklı noktada eş zamanlı olarak 18 gün sürecek. Proje kapsamında Dr. Ender Saraç ve Diyetisyen Taylan Kümeli vatandaşlarla buluşarak bilinçlendirme ve sağlıklı yaşam farkındalığı kazandırmak amacıyla açık hava seminerleri düzenleyecek.

Ender Saraç ve Taylan Kümeli her gün farklı noktada 1.5 saat "doğru beslenme ve sağlıklı yaşam" semineri verecek. Saraç ve Kümeli her gün farklı noktalardan seçeceği 40’ar vatandaşı kendi muayenehanelerinde gerekli görülen test ve tahliller doğrultusunda tedavi edeceklerdir.İBB ile 'İstanbul Form Tutuyor'

“İstanbul Form Tutuyor” programı gündüz saatlerinde başlayacak. Seminerlerin öncesinde ve sonrasında çeşitli spor aktiviteleri, eğlenceli etkinlikler, DJ müzik performansları ve konserler düzenlenecek. 4 hafta sonu boyunca İstanbullular hem spor yapacak hem bilinçlenecek hem de festival tadında keyifli zaman geçirecekler.

İBB Kültür Daire Başkanlığı, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İBB İştiraki Spor İstanbul’un işbirliğiyle düzenlenecek proje gerçekliği, birebir iletişimi ve popülaritesi doğrultusunda sağlıklı yaşama teşvik edici olup spor ve sağlıklı yaşam farkındalığı kazandıracaktır.

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