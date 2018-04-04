'İBB iTaksi ile İstanbul'daki tüm taksicilerin yanındadır'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın bugünkü konuşmasında UBER ile ilgili açıklamaları hakkında basında çıkan haberler üzerine İBB’den yapılan yazılı açıklamada, İBB Başkanı Uysal’ın herhangi bir markanın kullanımından değil, ‘Mobil Taksi Uygulaması’nın ve müşterilerin taksilere kolay ulaşımının rahatlığından bahsettiği belirtildi.

Mevlüt Uysal'dan UBER açıklaması VİDEO

MARKANIN KULLANIMI DEĞİL, MOBİL TAKSİ UYGULAMASI KULLANIMI RAHATLIĞI

Açıklamanın tamamı şöyle: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal bugün, İSKİ’nin düzenlediği Yerli Ürün Çalıştayı’na katılmış ve orada bir konuşma gerçekleştirmiştir. Bu konuşmanın bir kısmının basına yansımalarına bakıldığında, ifade edilmek istenenden daha farklı anlamlar çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür. Sayın Uysal açıklamasında, herhangi bir markanın kullanımından değil, ‘Mobil Taksi Uygulaması’nın ve müşterilerin taksilere kolay ulaşımının rahatlığından bahsetmiştir. Bununla beraber İBB olarak geçen yıl kullanıma sunduğumuz iTaksi mobil uygulaması ile kurumumuzun bu konuya yaklaşımı açıkça görülmektedir. İBB, iTaksi uygulaması ile şehrimizde yasal olarak hizmet veren bütün taksicilerin yanındadır." denildi.