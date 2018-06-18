İBB Ramazan Bayramı'nda gönülleri fethetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ramazan Bayramı boyunca çalışmalarına 7/24 devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın selam ve tebriklerin ileten Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri bayram tatiline giden vatandaşları otogar ve hava limanlarından uğurladı.

BAYRAM BOYUNCA EV ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şehit ailelerini bayramda da unutmayan Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri Arefe Günü ve bayramın ilk günü Edirnekapı Şehitlik’te şehit ailelerinin bayramını kutladı. Şehit ailelerine ve gazilere özel etkinlikler bayram boyunca ev ziyaretleriyle devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bayramı hastanede karşılayan hastaları ve refakatçileri de unutmadı. Başkan Mevlüt Uysal’ın geçmiş olsun ve bayram tebriklerini ileten ekipler, hastalara, refakatçilere, doktorlara ve sağlık çalışanlarına baklava ve özel hediyeler ile moral ziyareti gerçekleştirdi.

HUZUR EVİ SAKİNLERİNİ MUTLU ETTİLER

Bayram boyunca özel ve anlamlı etkinlikler gerçekleştiren ekipler 7’den 70’e herkesin yüzünü güldürdü. Huzur evi ziyaretleri ile bayramda yakınlarının yolunu gözleyen huzur evi sakinlerinin yüzünü güldüren Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca şehit çocukları ve yetim ve öksüzlere yönelik özel gezi düzenledi.

Gerçekleştirilen etkinlikler ve ziyaretlerden dolayı mutluluklarını dile getiren vatandaşlar başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olmak üzere tüm İBB çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.