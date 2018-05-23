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İBB, Ramazan'da şehit ve gazi aileleriyle iftarda

Ramazan ayının maneviyatını, şehit aileleri ve gazilerle birlikte yaşayan İBB, Başkan Mevlüt Uysal’ın talimatıyla, her gün farklı şehit ailesi ile gazilerin iftar sofralarına konuk oluyor.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 16:47..
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Yıl boyu periyodik olarak şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ramazan ayında da şehit ailelerine ve gazilere özel etkinlikler gerçekleştiriyor.

İBB, Ramazan'da şehit ve gazi aileleriyle iftarda

ŞEHİT AİLELERİNDEN İBB'YE TEŞEKKÜR

Türk Silahlı Kuvvetleri şehidi İhsan Kurnaz’ın ailesine iftar sofrasında konuk olan Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekipleri, daha sonra 15 Temmuz şehitleri Tolga Eceballı ve Erkan Pala’nın ailelerine konuk oldu. Gerçekleştirilen ziyaretlerden duygulanan ve memnun kalan aileler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu ve hiçbir zaman desteklerini esirgemediğini belirtti.

Edirnekapı Şehitliği’nde de şehit aileleri ile gazilere iftar veren Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın selamlarını iletti ve dualarını aldı. Şehit yakınları ve gaziler, desteklerinden dolayı İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a teşekkür etti.

İBB, Ramazan'da şehit ve gazi aileleriyle iftarda

İBB, Ramazan'da şehit ve gazi aileleriyle iftarda

İBB, Ramazan'da şehit ve gazi aileleriyle iftarda

İBB, Ramazan'da şehit ve gazi aileleriyle iftarda

İBB, Ramazan'da şehit ve gazi aileleriyle iftarda

İBB, Ramazan'da şehit ve gazi aileleriyle iftarda

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