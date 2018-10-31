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İBB Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu: Can Yeleği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Gönül Kıvılcım’ın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği Can Yeleği adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 16:13..
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Sanatseverlerin büyük  beğeniyle izleyeceği Can Yeleği, adlı oyun 24 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde ilk gösterimini yaptı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve jenerik müzikleriyle seyircilerin beğenisini kazanan oyunun konusu kısa şöyle...

MÜLTECİ SORUNU

Hayat kendi akışında gündelik beklenti ve hayallerle devam ederken yola düşenlerin ve yeni bir hayat için yıllarca yolculuk yapanların hikâyesi.

Mülteci bir Anne yaşamaya mecbur kaldığı bir düzenin içinde, yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar.

İBB Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu: Can Yeleği

HAYATIN İÇİNDEN BİR ÖYKÜ

Aynı kaderi paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır. Anladığımızı sandığımız, anlamak istemediğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü.

Hepimiz aynı dünyada yaşıyorken, nasıl oluyor da ötekine dönüştürüyoruz? Gerçekler; Gerçekleri görmezsen çarpar insanı, alır duvara çarpar.

İBB Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu: Can Yeleği

"ÖLÜME YÜRÜYENLERİN YOLCULUĞU"

Oyunun yönetmeni Nihat Alpteki, Can Yeleği’nİ, "Oyunumuz dünyanın her yerinde yüzyıllardır yaşanan ve günümüzde her anına tanık olduğumuz ne yazık ki hemen unuttuğumuz hatta kanıksadığımız  GÖÇ sorununu bir annenin yolculuğuna ortak ederek anlatıyor. Ve siz bu satırları okurken dünyanın herhangi bir yerindeki insanlar o yolculuğa katılıyor… Yaşamak için ölüme yürüyenlerin yolculuğu!" sözleriyle açıklıyor.

İBB Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu: Can Yeleği

4 DÖRT GÜN SAHNELENECEK

Oyun, 31 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

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