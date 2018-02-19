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İBB tarafından yenilenen Kurbağalıdere Köprüsü trafiğe açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy Fikirtepe'de yetersiz kalan ve trafik sıkışıklığına neden olan Kurbağalıdere Köprüsü’ndeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 12:16..
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İBB tarafından yenilenen Kurbağalıdere Köprüsü trafiğe açıldı

Yıllardır ıslah etme çalışmaları tamamlanamadığı için etrafına koku ve mikrop yayan, trafik sıkışıklığına neden olan Kurbağalıdere Köprüsü'ne İBB'nin el atmasıyla köprü, İstanbullulara yeniden kazandırılacak.

PLANLANAN TARİHTEN ÖNCE BİTTİ

23 Aralık 2017'de trafiğe kapatılan ve 90 gün sürmesi beklenen köprünün yenileme projesi, İBB’nin yoğun çalışmaları sonucu belirtilen tarihten önce trafiğe açılmış oldu.

İBB tarafından yenilenen Kurbağalıdere Köprüsü trafiğe açıldı

İKİ ŞERİT AKTİF HALE GELDİ

Yoğurtçu Parkı paraleli boyunca Kurbağalıdere’nin her iki yakasında kıyı düzenleme ve dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köprünün ilk etapta gidiş-geliş olarak iki şeridi trafiğe açıldı.

İBB tarafından yenilenen Kurbağalıdere Köprüsü trafiğe açıldı

Kadıköy’de Recep Peker Caddesi ile Yoğurtçu Parkı Caddesi’ni birleştiren ve Yoğurtçu Parkı’nın yanından Kurbağalıdere geçişini sağlayan köprü, yenileme çalışmalarının ardından dört şerit, iki yaya yolu ve bir bisiklet yolundan oluşuyor.

İBB tarafından yenilenen Kurbağalıdere Köprüsü trafiğe açıldı

İlk etapta gidiş-geliş olarak iki şeridi trafiğe açılan köprü, kıyı düzenleme ve dere ıslah çalışmalarının sona ermesiyle birlikte tam kapasite olarak yeniden hizmetine açılacak.

İBB tarafından yenilenen Kurbağalıdere Köprüsü trafiğe açıldı

İBB tarafından yenilenen Kurbağalıdere Köprüsü trafiğe açıldı

İBB tarafından yenilenen Kurbağalıdere Köprüsü trafiğe açıldı

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