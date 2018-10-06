İBB'den açıklama: İstanbul'un gaz dağıtımı etkilenmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Silivri Kadıköy Mahallesi’yle Akören Mahallesi arasındaki açık arazide doğal gaz boru hattında yaşanan patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"PATLAMA İGDAŞ BORU HATTINDA DEĞİL"

Açıklamada, “Çatalca’da açık arazide boru hattında patlama meydana geldi. Yangına İstanbul itfaiyesi Avcılar, Mimarsinan, Çatalca, Silivri grupları 12 araç 45 personel ile güvenli noktada bekletiliyor. Çevreye yayılmaması için müdahale ediyor. Patlamanın İGDAŞ boru hattında olmadığı tespit edildi.

"İSTANBUL'UN GAZINDA SORUN YOK"

Patlamanın nedeni ve hat bilgileri araştırılıyor. İlk bilgilere göre olayda ölen ve yaralanan yok. Çatalca’da meydana gelen olay boru hattının kapatılmasıyla kontrol altına alındı. Yangın İstanbul gaz dağıtımını etkilemiyor. İtfaiye ekipleri çevre güvenliği sağlıyor” denildi.