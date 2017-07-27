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İBB'den yağmur açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yağışların çok etkili olduğunu, 20 dakikada 30-40 kilogram arasında yağışın meydana geldiği belirtildi.

27.07.2017 - 21:32
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'u etkisi altına alan ve kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olan şiddetli yağışla ilgili açıklama yaptı.

İBB SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Açıklamada, "İstanbul’u akşam saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtına ile birlikte başlayan yağışlar İstanbul’da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlardan başta E-5 Avrupa yakası otoyolu başta olmak üzere hemen hemen tüm bağlantı yolları ve caddeler trafikten durma noktasına gelmiştir” denildi.

Yapılan açıklamada yağan yağışın 20 dakikada fırtına ve dolu ile birlikte 30-40 kg arasında yağış kaydedildiği bilgisi verildi.

Aksaray: 16 - KG/M2

Akom: 23 - KG/M2

Çavuşbaşı: 30- KG/M2

Yenibosna: 25 - KG/M2

Merter: 30- KG/M2

Bostancı: 15 - KG/M2

Yağışla birlikte lodos yönünden kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgarın (AKSARAY-80km/s) hava sıcaklıklarının da 10C derecelerde azalmasına ve mevsim normalleri altına gerilemesine neden olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

İBB'den yağmur açıklaması

"372 ADET ŞİMŞEK VE YILDIRIM MEYDANA GELDİ"

“Şiddetli yağış esnasında dakikada ortalama 25 şimşek ve yıldırım hadisesi ile yağış boyunca toplam 372 adet şimşek ve yıldırım hadisesi gözlemlenmiştir. Yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen 2 adet yangın olayı meydana geldi. Kağıthanede Odun Deposunda çıkan yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yine Haydarpaşa Garının kulesine vinç devrilmesi nedeniyle çıkan yangın söndürüldü. Yaralanan bir vatandaş vincin altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Şişli İlçesi Pangaltı semtinde bulunan Ermeni mezarlığının duvarı çökmesi sonucunda 2 vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İBB'den yağmur açıklaması

5 DAKİKADA 250 SU BASKINI İHBARI

İBB ekipleri su baskınları ile 6 bin 388 personel, bin 194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipman ile mücadele ediyor. 153-Beyaz Masa ve 110 İtfaiye ye komuta merkezlerine yağışın ilk 5 dakikası içerisinde 250 su baskını ihbarı geldi. Şiddetli yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama meydana gelmedi. Tramvay seferlerinde zaman zaman aksamalar meydana geldi. Atatürk Havalimanında inmesi gereken 16 uçak başka meydanlara yönlendirildi.

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