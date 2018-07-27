İBB'den YKS'ye giren gençlere doğru tercih desteği

Bakırköy Meydanı, Şirinevler Meydanı, Gaziosmanpaşa Meydanı, Şişli Cevahir AVM önü, Kadıköy Meydanı, Sultanbeyli Meydanı ve Üsküdar Meydanı’nda kurulacak Tercih Danışma Merkezleri’nde sınav sonucunu ileten tüm gençlere hangi üniversiteye ya da hangi bölüme girebileceklerine ilişkin danışmanlık hizmeti verecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ALO Tercih Danışma Hattı ile de bu hizmeti Türkiye’nin dört bir yanına ulaştıracak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz Tercih Danışma Merkezleri, bu yıl 1 – 14 Ağustos tarihleri arasında üniversite öğrencisi adaylarının hizmetinde olacak.

İBB DOĞRU TERCİH İÇİN 7 NOKTADA NÖBETTE

14 yıl önce başlatılan Tercih Danışma Merkezleri, bugüne kadar 500 bini aşkın gence en doğru tercih için ücretsiz hizmet sundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, bu yıl 7 farklı noktada Tercih Danışma Merkezi ve Tercih Danışma Hattı açacak. Açılacak olan merkezlerde YKS’ye giren tüm öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti verilecek.

TERCİH MERKEZLERİ 14 AĞUSTOS’A KADAR AÇIK OLACAK

30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapılan YKS’ye İstanbul’da giren üniversite öğrencisi adayları için sağlanan Tercih Danışma Merkezi hizmeti ile, İBB’nin 100’e yakın uzman personeli tarafından ücretsiz tercih rehberliği yapılacak. Sınav giren gençlerin bilinçli tercih yaparak geleceklerine yön vermelerine katkı sağlamayı amaçlayan İBB’nin Tercih Danışma Merkezleri 1 Ağustos’ta danışmanlığa başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar hizmet verecek.

ALO TERCİH HATTI İLE TÜM TÜRKİYE’YE HİZMET

Bu tercih döneminde de üniversite öğrencisi adaylarının yanında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, meydanlarda kurulacak olan merkezlere gidemeyecek adaylara da Beyaz Masa’nın 153 numaralı hattından destek verecek. Ayrıca 0212 153 00 00 numaralı hattan da Türkiye’nin dört bir yanından arayan tüm gençlere aldıkları puanlara göre hangi üniversiteye ve hangi bölüme girebileceklerine dair bilgilendirme yapılacak.