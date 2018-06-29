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İBB'li sporculardan 2 altın madalya

İspanya’nın Tarragona şehrinde devam eden 18. Akdeniz Oyunları’nda milli takım adına mücadele eden İBB Spor Kulübü sporcuları Rukiye Yıldırım ve İrem Yaman tekvando branşında altın madalya kazandı.

Haber Merkezi | 29.06.2018 - 15:41..
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Bayanlar 49 kiloda mücadele eden milli sporcumuz Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde Tunuslu Ikram Dhahri'yi 24-9, yarı finalde ise Faslı Oumaima El Bouchti'yi 33-15 yenerek finale yükseldi. Finalde Hırvat Kristina Tomiç'i 12-11 yenen Rukiye Yıldırım 2018 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Bayanlar 57 kiloda mücadele eden diğer milli sporcumuz İrem Yaman, çeyrek finalde Fransız Laurygan Celin'i 16-4 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanyol Marta Calvo Gomes'i de 7-3 ile geçen Yaman adını finale yazdırdı. İrem Yaman finalde Mısırlı Radwa Elsayed Nada'yı da 8-0 farklı yenerek altın madalyaya uzandı.

İBB'li sporculardan 2 altın madalya

Kadınlar judoda ise 63 kiloda Büşra Katipoğlu, çeyrek finalle başladığı karşılaşmasında İspanyol rakibini waza-ari puanıyla yendi. Yarı finalde İtalyan rakibine yenilen Katipoğlu bronz madalya karşılaşmasında Kosovalı F. Laura’yı ipponla yenerek bronz madalyayı ülkemize getirdi.

İBB SPOR KULÜBÜ SPORCULARI TOPLAM 13 MADALYAYA ULAŞTI

Tekvando branşında aynı şampiyonada diğer sporcularımız Nafia Kuş +67 kiloda, Deniz Dağdelen 58 kiloda ve Hakan Reçber 68 kiloda 1 Temmuz’a kadar madalya mücadelesi verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları devam eden Akdeniz Oyunları’nda toplam 13 madalya kazandı. Tekvandoda 2 altın, Karatede 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz; Halterde 2 altın, Güreşte 2 altın, Badmintonda 1 altın ve Judoda 1 bronz madalya olmak üzere toplam 13 madalyayı ülkemize getirdi.

İBB'li sporculardan 2 altın madalya

İBB'li sporculardan 2 altın madalya

İBB'li sporculardan 2 altın madalya

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