İBB'nin gençlik ve spor faaliyetleri sergisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çocukların ve gençlerin gelişimine yönelik hizmet ve projeleri hayata geçirmeye devam ederken, spor gibi önemli bir aktiviteyi de İstanbul’un tamamına yaymak adına çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

Söz konusu alanlarda yıl içinde birçok etkinlik organize eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 2017 yılında icra edilen tüm organizasyonları fotoğraf sergisi ile İstanbullularla buluşturdu.

70'DEN FAZLA FOTOĞRAF

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 2017’de yapılan tüm eğitim, kültür ve sportif aktiviteler sırasında kadraja girmiş 70’i aşkın fotoğraf sergideki yerini alıyor.

Birbirinden renkli kareler içinde İstanbul Maratonu başta olmak üzere İstanbul Su Sporları Festivali, Kariyer Eğitim Günleri, Görme Engelliler Satranç Turnuvası, Futbol Akademi gibi birçok farklı etkinlikten yansıyan fotoğraf bulunuyor.

TAKSİM, YENİKAPI VE BAĞCILAR METROSUNDA

Organizasyonlardaki katılımcıların yüzlerindeki heyecanı, mutluluğu, kazanma ve başarma azmini yansıtan en iyi karelerden meydana gelen sergi ilk olarak Taksim Metrosu’nda açıldı. Sergi 22 - 27 Mayıs tarihleri arasında Taksim Metro İstasyonu'nda, 28 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında Yenikapı Metro İstasyonu'nda ve ardından da Kirazlı-Bağcılar Metrosu'nda 4 - 8 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.