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İBB'nin iletişim noktaları 1 milyon turiste yardımcı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Beyaz Masa iletişim noktalarında, bu yılın 9 ayında 158 ülkeden bir milyon 300 bin turiste hizmet verildi.

AA | 06.11.2018 - 12:54..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, Beyaz Masa iletişim noktaları, Anadolu ve Avrupa yakalarında insan sirkülasyonunun yoğun olduğu 42 bölgede faaliyet gösteriyor. Taksim, Eminönü, Kadıköy, Beyazıt, Üsküdar, Şişli, Atatürk Havalimanı, Esenler Otogarı ve diğer yerlerde bulunan iletişim noktalarına başvuranlara, belediyenin sunduğu hizmetler konusunda bilgi veriliyor.

1 MİLYON 300 BİN TURİST YARARLANDI

Yabancı dil bilen uzman personelin de görev yaptığı iletişim noktalarında turistlerin, hem İstanbul hakkında merak ettiği soruları cevaplandırılıyor hem de onların karşılaştıkları sorunları not edilerek çözümü için gerekli mercilere iletiliyor.

Bu kapsamda, Brezilya'dan Güney Kore'ye, Katar'dan İngiltere'ye 158 farklı ülkeden bir milyon 300 bin turiste iletişim noktalarında hizmet sunuldu.

ANLIK ÇÖZÜM ÜRETİLİYOR

Turistlerin yanı sıra iletişim noktalarında, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesine daha hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını sağlamak, yüz yüze iletişim kurmak amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Buralarda, Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yatırımları tanıtılarak vatandaşların sorunlarına anlık çözüm üretiliyor.

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