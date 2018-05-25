taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.514
USD
4,7433
EURO
5,5452
ALTIN
199,13
PETR
77,0300

İBB'nin işgali davasında 41 müebbet

Darbe girişimi sırasında İBB'nin işgali ve çıkan olaylarla ilgili davada, 10 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 31 sanık da müebbet hapse çarptırıldı.

AA | 25.05.2018 - 15:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
İBB'nin işgali davasında 41 müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada, 10 sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 31 sanık da müebbet hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmaya, 52 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık ve İBB'nin avukatları, gazilerle şehit yakınları olan müştekilerin de hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

10 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, eski Albay Zeki Demir, eski Yüzbaşılar Ramazan Ertürk, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören, eski teğmen Ömer Sevim, eski asteğmen Fatih Sultan Mehmet Samancı, eski uzman onbaşı Sercan Met, Uzman Çavuş Ömer Er ile İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve Eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ın "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, er olan 31 sanığı da "Anayasayı ihlal" suçudan müebbet hapse mahkum etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

185
ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

269
Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

109
Unutulmayan seçim müzikleri

Unutulmayan seçim müzikleri

28
Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı

Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı

123
Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

136
Suriyeliler Türk devletine minnettar

Suriyeliler Türk devletine minnettar

236
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94