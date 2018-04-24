İBB'nin Lale Festivali'nde plaj futbolu heyecanı

Muhalefetin ortak adayı Abdullah Gül olur mu sorusuna kulislerde yanıt arandığı günlerde Gül ve Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bir araya geldi. Gül'ün çevresinden "Olağan bir görüşme." yorumu yapıldı.

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Abdullah Gül aday olacak iddiası Erdoğan'a soruldu

Seçimler öncesi her şeyi kendilerine göre belirleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın." dedi.