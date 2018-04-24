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İBB'nin Lale Festivali'nde plaj futbolu heyecanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 13. Lale Festivali etkinlikleri kapsamında Üniversitelerarası Plaj Futbolu Turnuvası gerçekleştiriliyor.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 21:22..
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İstanbul'da 1 Nisan'da başlayan Lale Festivali'nin en önemli organizasyonlarından olan Lale Kupası Üniversitelerarası Plaj Futbolu Turnuvası başladı.

İstanbul'daki 16 üniversitenin katılımıyla 24- 29 Nisan tarihleri arasında yapılacak Lale Kupası’nda toplam 240 sporcu ter döküyor.

32 MAÇ YAPILACAK

Lale Kupası maçları, Maltepe’de bulunan İBB Orhangazi Şehir Parkı Spor Tesisleri içinde oluşturulan kumsal spor alanında yapılıyor.

İBB'nin Lale Festivali'nde plaj futbolu heyecanı

Kalıcı olarak yapılan 2 kum sahada yıl boyunca organizasyonlar yapılabilecek. Organizasyonda toplam 32 maç yapılacak, şampiyon takım puan usulü ile belirlenecek. Turnuvayı ilk 3 sırada tamamlayan takımlar ödüllendirilecek.

İBB'nin Lale Festivali'nde plaj futbolu heyecanı

Turnuvada müsabakalar 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Turnuva boyunca yapılacak tüm karşılaşmalar ücretsiz olarak izlenebiliyor.

İBB'nin Lale Festivali'nde plaj futbolu heyecanı

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