İBB'nin okul öncesi aldığı tedbirler

Bu yıl İstanbul'da 2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılında 2.714.030 öğrenci 151.604 öğretmen ders başı yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İSPARK A.Ş., Şehir Hatları A.Ş. , İDO A.Ş., İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Servis Araçları Odası’nın katılımıyla AKOM'da toplantıda uygulanacak eylem planı hazırlandı.

KAYITLI ŞOFÖR SORGUSU

İstanbul Büyük Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl ilk defa hayata geçirilen yeni bir uygulama ile veliler, https://tuhim.ibb.gov.tr/ adresinden servis sorgulaması yaparak servisler hakkında tüm bilgileri ve servis ulaşım ücretlerini öğrenebilecek. Siteye giren veli karşısına çıkan “KAYITLI ŞOFÖR SORGULAMA’’ ile şoför bilgilerine ulaşarak şoförün sistemde kayıtlı olup olmadığını öğrenebilecek. Şoför sisteme kayıtlı ise; “Servis Taşımacılığında Şoförlük Yapmaya Uygundur” ibaresi ekranda görünecek.

KAYITLI SERVİS ARACI SORGULAMA

ile servis hizmeti alınan aracın hangi şahıs veya firma adına kayıtlı olduğunu ve servis yapmaya uygun olup olmadığını öğrenilecek. Araç sisteme kayıtlı ise; firma/taşımacı ismi ile birlikte “Servis Taşımacılığı Yapmaya Uygundur” ibaresi ekranda görünecek.

OKUL SERVİS ÜCRETİ HESAPLAMA

ile okul türü seçildikten sonra başlangıç ve bitiş noktaları harita üzerinden işaretlenerek UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden okul servis ücretleri hesaplanabilecek. Ücret hesaplaması yapılırken okul türü olarak “okul öncesi, ilkokul ve ortaokul” seçilmesi durumunda sistem tarafından, ücrete otomatik olarak %35 rehber personel ücreti de ilave edilerek veliler bilgilendirilecek. İlgili kurum temsilcileriyle AKOM'da yapılan toplantılarda, okul öncesi ve sonrası için de bir dizi tedbir alındı.

ALINAN KARARLAR

- Okul servis araçları öğrenci indirme-bindirme ve parklanma sırasında okul bahçelerini kullanabilecekler.

- Okul çevresinde öğrencilerin taşıtlardan inerek okul binasına girmeleri rehber personel ve öğretmenlerden oluşan “okul geçidi görevlileri” kontrolünde gerçekleşecek.

- Servis kullanacak öğrencilerin açık adresleri ve iletişim bilgilerinin servis şoförlerinde bulundurulması ve velilere duyurulması sağlanacak.

- Okulların açık adresleri, telefon numaraları, öğrenci kapasiteleri ve okul müdürlerinin bilgileri İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı birimlerine gönderilecek.

İETT VE METRO İSTANBUL'UN KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

- İETT tarafından mevcut 4.840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 adet otobüs ve 90 adet metrobüs konulacak.

- Okulların açıldığı gün, Metro İstanbul ve İETT tarafından gerçekleştirilecek toplam 5.397 ilave sefer ile yaklaşık 596.083 özel aracın trafikten çekileceği ve 894.124 yolcunun toplu ulaşım sistemlerine yönlendirileceği hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü'nde yapılacaklar da belirlendi.

- Şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Trafiği engelleyecek tüm hususlar ortadan kaldırılıp, çalışmalar daha sonra kademeli olarak başlatılacak.

- Mevcut çalışmaların okul açılış gününden önce bitirilmesi sağlanacak. Çalışmalar sırasında yerleştirilen şerit daraltıcı ya da trafiği engelleyici aparatların toparlanması sağlanacak.

- Zaruri çalışmaların gece vardiyasında sürdürülmesi sağlanacak. (22:00-05:00 arası)

- Alt yapı çalışmaları yapan İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM, BEDAŞ vb. kurumlarla önceden iletişime geçilerek öğretim dönemi açılış haftasına kadar çalışmalar bitirilecek.

- Okulların açıldığı ilk 2 gün boyunca okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak kullanacaklar.

- Okulların açıldığı gün, okul servis araçlarına tam gün ücretsiz park alanı sağlanacak. İstanbul Ticaret Odası – İst. Umum Servis Araçları Esnaf Odası

- Servise çıkacak araçların, şoförlerin ve rehber personelin ilgili mevzuat kurallarına uygun çalışması için gerekli bilgilendirmeleri yapacaklar.

- Öğretim yılı başlangıç tarihinden en az bir hafta önce servis kullanan öğrencilerin adres ve iletişim bilgileri okul müdürlerinden temin edilerek güzergahlar tespit edilecek.

- Servis araçlarına, halkın gerektiğinde şikayet edebilmesi için ‘ALO 153’ yazısı asılacak.

