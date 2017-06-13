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İbo Show ekranlara geri dönüyor

Yapımcılar İbrahim Tatlıses'in "çocuklarımla program yaparım" şartını kabul etti.

13.06.2017 - 07:49
  1. Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Huber Köşkü'nde sanat dünyasına verdiği iftara İmparator İbrahim Tatlıses de katıldı.

ECE ERKEN MÜJDEYİ VERDİ

Tatlıses'in masasına giden Ece Erken, İmparator'la çekildiği selfie'yi Instagram hesabından paylaştı. Erken paylaşımına "Benim canım o canım... Her programımda yanımda olmuştur, hep desteklemiştir... Allah razı olsun. Bomba gibi geliyor İbrahim Tatlıses" notunu ekledi. Ece Erken'in paylaşımına eklediği not, İbrahim Tatlıses yeniden "İbo Show"a başlıyor yorumuna neden oldu.

İbo Show ekranlara geri dönüyor

"İBO, İDO, DİLO SHOW" OLACAK

Hatırlanacağı gibi İbrahim Tatlıses'e, İbo Show'u yeniden yapması için 13 milyon TL teklif edilmişti. Teklifi doğrulayan İmparator, "Show'u yeniden sunmak için tek şartım İbo-İdo-Dilo" diyerek 2 çocuğuyla birlikte program yapmak istediğini söylemişti. Anlaşılan o ki yapımcılar, İbrahim Tatlıses'in teklifini kabul etti. Yani İbo Show "İbo-İdo-Dilo Show" olarak ekranlara dönüyor.

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