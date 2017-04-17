taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.654
USD
3,6603
EURO
3,9040
ALTIN
151,99
PETR
55,7600

İbrahim Erkal olayına soruşturma

Erkal'ın, evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılması olayına ilişkin soruşturma yürütülmeye başlandı.

17.04.2017 - 18:09
  1. Haberler
  2. İç Haber

ASD

Erkal'ın Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından bilinci kapalı halde bulunmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan soruşturma açıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Soruşturma kapsamında, Erkal'ın baygın bulunduğu otoparkın güvenlik kameraları görüntülerinin tespit edilmesine ilişkin çalışma yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli konumunda ya da gözaltında bulunan herhangi bir şahsın olmadığı belirtildi.

Maltepe'deki evinin otoparkında gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından bilinci kapalı halde bulunan Erkal, önce Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüş, buradaki ilk müdahalenin ardından Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye sevk edilmişti.



BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

133
Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

392
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

312
Demet Akalın hayırcıları çıldırttı

Demet Akalın hayırcıları çıldırttı

84
Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

148
Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır

Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır

733
Yurt dışı oylarında EVET rekoru

Yurt dışı oylarında EVET rekoru

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM