İbrahim Kalın CNN'e anayasal reformla ilgili bilgi verdi

ABD'li yayın kuruluşu CNN İnternational Türkiye'deki anayasal reformla da yakından ilgilenerek ülkedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

İBRAHİM KALIN CNN'E MAKALE YAZDI

Anayasal reformla ilgili görüşlerini belirten bir makale yazan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bu yazısı CNN'de yayınlandı.

Bu makalede Türkiye'nin 2017 yılına kadar olan anayasal sürecini anlatan Kalın, Pazar günü gerçekleşecek referandumla ilgili görüşlerini de paylaştı.

Kalın; yeni anayasal reformu eleştiren bazı kişilerin bu sistemi tek bir kişinin emri altına girmek olduğunu düşündüğünü, bazılarının da bu reformla birlikte ülkede bazı çatlaklar oluşacağını ve dengelerin değişeceğini düşündüğünü söyledi.

"DAHA DAYANIKLI DEMOKRASİ"

Tüm bu eleştiri ve söylemlerin aksine Kalın, tam tersine bu anayasal reformun daha dayanıklı demokrasi, güçlü bir ekonomi ve yükselen güç anlamına geleceğini açıkladı.