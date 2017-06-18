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İbrahim Kalın okumanın önemini anlattı

Devlet görevlerinde zihin berraklığıyla karar verilmesi gerektiğini söyleyen Kalın, bunun okuyarak kazanıldığını ifade etti.

18.06.2017 - 15:35
  1. Haberler
  2. Kitap
İbrahim Kalın okumanın önemini anlattı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TVNET canlı yayınında Kitap Kokusu adlı programda Abdulhamit Güler'in sorularını yanıtladı.

Kur'an-ı Kerim'in 'oku' ile başladığına vurgu yapan İbrahim Kalın, İslam medeniyetinin ürettiği muazzam bir birikimin olduğunu söyledi.

ZİHİN BERRAKLIĞI OLMALI

Devlet görevlerinde kritik kararlar alınırken zihin berraklığının olması gerektiğini ifade eden İbrahim Kalın, bunun kitap okumayla gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

İbrahim Kalın okumanın önemini anlattı

"BUNU YAPTIĞINIZ ORANDA..."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şunları söyledi: "Biz, devlet görevlerinde belli konuları incelerken zihni berraklığa ihtiyaç duyarız. Örneğin; Balkanlarda bir şey oldu, Ortadoğu'da bir şey oldu veya Türkiye'nin güvenlik meseleleriyle ilgili konu gündeme geldi.. Bir zihni berraklığın olması gerekiyor.. Şimdi bu berraklığı nereden sağlayacaksınız? Bunu, mutlaka okuyarak, analiz ederek, farklı kaynaklardan beslenerek yapmanız gerekir.. Bunu yaptığınız oranda, ortaya koyduğunuz eser, çalışma karar daha isabetli olur."

İbrahim Kalın okumanın önemini anlattı VİDEO

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