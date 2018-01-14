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İbrahim Kalın'dan ABD-YPG birlikteliğine tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin YPG'yle birlikte ordu kurması hakkında "Türkiye'nin her türlü müdahale hakkı mahfuzdur" dedi.

Haber Merkezi | 14.01.2018 - 18:49..
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin terör örgütü YPG'yle birlikte 30 bin kişilik ordu kurması hakkında konuştu.

"TEDBİRLER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kalın şunları söyledi: "Amerika Birleşik Devletleri, 'Daeş ile mücadele' gerekçesiyle PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG'ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur."

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