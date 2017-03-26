İbrahim Kalın'dan İsviçre'ye tepki

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsviçre makamlarının bugün PKK terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen teröre destek mitingine izin vermesini en güçlü şekilde kınıyoruz.

"PKK'YA AİT SEMBOL VE SLOGANLAR KABUL EDİLEMEZ"

Her fırsatta Türkiye ve Avrupa'daki Türk toplumu aleyhine adımlar atanların terör örgütü PKK'ya ait sembol ve sloganlara göz yumması kabul edilemez.

"İSVİÇRE HÜKÜMETİNİ TERÖRE DESTEK VERMEYİ BIRAKMAYA DAVET EDİYORUZ"

Terör örgütü tarafından düzenlenen bu etkinlikte açıkça Cumhurbaşkanımızın hayatına kast edilmesi çağrısında bulunulması karşısında 'barışçıl gösteri' bahanesine başvuran İsviçre hükümetini terör örgütlerine destek vermeyi bırakmaya davet ediyoruz.

Teröristlere meşru aktör muamelesi yapmanın izahı mümkün değildir. Yapılanlar açıkça teröre destek olmaktır. İsviçre hükümetini sorumlulardan hesap sorulması ve gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz."