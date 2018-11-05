Yeni kitabı hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kitabında medeniyetin ve barbarlığın yaşadığı evreleri irdeledi.

Beyoğlu Akademi'de konuşan Kalın, kitabın son 100-150 yıldır gündemden düşmeyen medeniyet kavramını ele aldığını, aynı zamanda bu kavramın bir o kadar da hırpalandığını ve örselendiğini söyledi.

MEDENİYET KAVRAMI VE GEÇİRDİĞİ EVRELER

İbrahim Kalın, dinamik bir yapı olan medeniyet kavramının asırlar boyunca geçirdiği değişimleri ve Batı düşüncesindeki aslî mânâsından zamanla uzaklaştırılarak sömürgeciliğin öncü kuvveti olarak kullanılmasını, Batı’da 19. yüzyılın sonundan itibaren görülen insanat bahçeleri rezaletlerine kadar ayrıntıları ve örnekleri ile beraber anlatıyor.

İbrahim Kalın'dan yeni kitap: Barbar, Modern, Medeni ViDEO

"BATI'NIN MEDENİYET ADINA SÖYLEYECEK SÖZÜ TÜKENİYOR"

Kalın, medeniyet, barbarlık ve modernite arasında asırlar boyunca kurulan bağlantıları naklederken barbarlığın modernleşme ve ilerleme adına aldığı yeni şekillerini inceliyor, sonra medeniyet kavramının tekrar inşasının artık bir zaruret hâline geldiği gerçeğini gözler önüne sererek "Batı’nın medeniyet adına söyleyecek sözünün tükendiğini söyleyebiliriz" dedi.

ÖNEMLİ BİR KAYNAK

Modern ve barbarlığın geçmişten günümüze kadar olan gelişimini anlatan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Barbar Modern, Medeni çalışması konuyu yakından takip eden okurlar için pek çok sorunun cevabını veriyor.

MEDENİYET VE EMPERYALİST GÜÇ

Kalın, kitapta, medeniyeti, emperyalist sömürgeci tonlarından kurtarıp, "Kendinize ait bir medeniyet tasavvurunu nasıl inşa edebiliriz?" sorusunu sorduğunu belirterek, "Bunun için varlık, bilgi, ahlak, estetik tasavvurumuzu şehir ve insan anlayışımızı bir elden geçirmemiz gerekiyor. Kitapta felsefi olarak bu konulara eğilmeye çalıştık" dedi.

"İSLAM DÜNYASI SÖYLEYECEK SÖZ ARIYOR"

İbrahim Kalın, "Özelikle insanın varlıkla barış içinde olması, kendisiyle barışık olması, kendisinin üzerindeki metafizik alemle barış içinde olması, bu dünyada barışı tesis etmesinin temel ilkesidir dedik. Akıl ve erdeme dayalı bir medeniyet de ancak bu ilkeler üzerine yükselebilir. Bugün baktığınız zaman Batı toplumları medeniyet hakkında söyleyecekleri sözlerini tüketmek üzereler, İslam dünyası ise söyleyecek sözünü arıyor. Bu arayışının istikameti, referansları ne olmalı, bu arayış nasıl ilerlemeli? Bu soruları kitapta cevaplamaya çalıştık" diye konuştu.





MEDENİYETLER ÇATIŞMASI

Kalın "Mesela, 'Medeniyetler Çatışması' tezi bunun örneklerinden biriydi ama bunun bir geçmişi de var. 19. yüzyılda Avrupa sömürgeciliğini meşrulaştırmak için medeniyet kavramının çok yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Fransızlar buna 'medenileştirme misyonu' demişlerdi. İngiltere'nin Hindistan'da, Fransa ve Belçika'nın Afrika'da uyguladığı sömürge politikaları, 'biz oraya medeniyet götürüyoruz' iddiasıyla meşrulaştırılmaya çalışılmıştı. Kitapta, biraz bunu analiz etmeye çalıyoruz" ifadelerini kullandı.





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AVRUPA'DA KÖLELİK

Kalın, "Kitapta sömürge ülkelerinin, sömürgeleştirdikleri topraklardan Avrupa'ya insanları getirip büyük expolarda ve daha sonra da insanat bahçeleri denen hayvanat bahçelerinde onları teşhir etmeleri, özellikle 1840-1850'li yıllardan itibaren Avrupa'nın bütün başkentlerinde insanat bahçelerinin kurulduğunu görüyoruz. Afrika, Filipinler, Kutuplar ve Kongo'dan insanları kendi topraklarından koparıp getirip, Avrupa'nın başkentlerinde insanat bahçesi adını verdikleri mekanlarda sergilediklerini görüyoruz" şeklinde konuştu.





"YÜZ KARASI TEŞHİRLER YAŞANDI"

Beyaz Avrupalıların, bu insanlara bakıp adeta evrimini tamamlayamamış bu ilkel yaratıkları kendilerince anlamaya ve ilişki kurmaya çalıştıklarını görüyoruz. İlginçtir bu insanat bahçelerinin son örneği 1958 yılında Brüksel'de açılıyor. Tarihe dikkat etmek lazım, 1858 değil, 1910 değil. Avrupa'nın göbeğinde insanat bahçesi denen yüz karası teşhirlerin yapıldığını görüyoruz" diye konuştu.







