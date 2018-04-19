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İbrahim Kutluay sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Edvina Sponza uğruna 11 yıllık eşi Demet Şener ile evliliğini bitiren ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 12:50..
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Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in bir yıl süren çekişmeli boşanma davası ocakta sonuçlandı. Şener, "ikinci kadın" ilan ettiği Sponza'ya da 500 bin liralık tazminat davası açmıştı.

ARTIK AŞKI GİZLEMİYORLAR

Aylardır süren davalar yüzünden ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, trafikte objektiflere yakalandı.

Maçka Parkı'nda bir araya gelen Kutluay'la Sponza, gazetecileri atlatmak için yoğun çaba sarf etti. Buluşma yerine kendi araçlarıyla gelen çiftten Kutluay, Sponza'yı otomobilinin içinde beklerken objektiflere yakalandı. İşini şansa bırakmayan eski basketbolcu, sevgilisi ile aynı araca binmek yerine onu takip etmeyi tercih etti. Maçka'dan hareket eden çift, Dolmabahçe'ye giderken trafik ışıklarına takıldı. Görüntülendiklerinden habersiz olan aşıklar, yeşil ışık yanar yanmaz gaza basarak yollarına devam etti.

İbrahim Kutluay sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

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