İbrahim Tatlıses, Narlıdere ilçesindeki Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi 1116 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Tatlıses, ikinci katta bulunan sınıfta oyunu verdi, sandık görevlileri ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
Oy kullanma işlemi sonrasında konuşan Tatlıses, “Ben gönüllerin vekiliyim. Gönüllerdeki vekillik bana yetiyor. Seçim hayırlı uğurlu olsun. Allah kimseyi şaşırtmasın inşallah” diye konuştu.
İbrahim Tatlıses: Ben gönüllerin vekiliyim ViDEO