İbrahim Tatlıses Demet Akalın'a fotoğrafla cevap verdi

Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay'a giden İbrahim Tatlıses ile bölgeye gitmeyen Demet Akalın arasındaki gerginlik büyüyor.

"OĞLUNU ASKERE GÖNDER"

Tatlıses'in "Yusuf yusuf edenler gelemedi" sözüne sinirlenen Akalın, erkek kardeşinin yakında askere gideceğini belirterek bu sanatçıların da çocuklarını askere göndermelerini istemişti.

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Demet Akalın'ın bu çıkışan İbrahim Tatlıses'ten yanıt gecikmedi.

"Demet Hanım lafım size değildi" diye sözlerine başlayan Tatlıses, "Soru içinde isminizi duymadım bile... Lafı kime dediğimi bilen bilir... Mevzu vatan aşkı ise, benim oğlum Ahmed, askerliğini uzun dönem olarak Sarıkamış’ta yaptı, başarısından ötürü de 3 tane madalya aldı! O dönem Reha Muhtar ile Ana Haber’de bile çıktı, arşivleri araştırın bulun!" ifadelerini kullandı.

DAVETİYE GİTTİ Mİ GİTMEDİ Mİ

Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunan sanatçılarla, bölgeye gitmeyen sanatçılar arasında tartışma yaşanmıştı.

Demet Akalın kendisine davetiye gelmediğini savunurken, İbrahim Tatlıses herkese davetiye gönderildiğini söylemişti.

İbrahim Tatlıses: Yusuf yusuftan gelemedi kimse VİDEO