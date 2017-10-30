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İbrahim Tatlıses: Ebru Gündeş'in adını bile anmam

İbrahim Tatlıses, bir magazin programına samimi açıklamalarda bulundu.

30.10.2017 - 07:17
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İbrahim Tatlıses: Ebru Gündeş'in adını bile anmam

Bir süre önce İzmir’e yerleşen sanatçı, dün yayınlanan röportajında “Hiç olmadığım kadar mutluyum burada. İzmirliler beni sevdi, ben de onları” dedi.

"ELİF'İ AYRI SEVİYORUM"

5 yaşındaki kızı Elif Ada’ya çok düşkün olduğunu anlatan Tatlıses, “Elif ‘Babacığım her gece yatmadan önce sana dua ediyorum’ diyor. Bütün çocuklarımı seviyorum ama Elif’i ayrı seviyorum, çünkü o benim altın ufağım” diye konuştu.

"KADINLAR BENİ TAVLADI"

Sanatçı, oğlu İdo hakkındaki sorulara da yanıt verdi: “Bu çapkın çıktı. Benim öyle bir rezilliğim var mı, yok? Aslında kızlar çapkın. Hayatım boyunca kadınlar beni tavladı.”

"BANA KÖTÜLÜK YAPAN BELASINI BULUR"

Sibel Can ve Hülya Avşar’ın kendisine karşı vefalı davrandığını söyleyen İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş’e de küstüğünü açıkladı: “Onu görmek, adını bile anmak istemiyorum. O konuda ketumum. Bana kötülük yapan mutlak ve mutlak belasını bulur.”

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