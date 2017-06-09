İbrahim Tatlıses servetine güveniyor

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Star TV'de izleyiciyle buluşan Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlandı.

Samimi açıklamalarda bulunan Tatlıses, evlilik planının olmadığını söyledi.

"BENDE PARA BİTMEZ SADECE AZALIR"

13 milyon liralık program teklifini kabul etmediğinin hatırlatılması üzerine konuşan ünlü sanatçı, "İbo Show’u nasıl yaparım. İbo, İdo ve Dilo Show olarak yaparım. Teklifi şu an için kabul etmedim, para sorun değil. Bende para bitmez sadece azalır." diye konuştu.

TURİZME YATIRIM YAPIYOR

Ekranlardan uzak kalan Tatlıses, turizm sektörüne yatırım yaptığını ileride çiftlik kurmayı planladığını da sözlerine ekledi.

"ARDA TURAN'I DESTEKLİYORUM"

Milli Takımı'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan ile ilgili de konuşan ünlü sanatçı, "Arda Turan’ı destekliyorum. Ne yazıldı ne çizildi bilmiyorum ama Arda’nın kendisini korumasını destekliyorum." ifadelerini kullandı.