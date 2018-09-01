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İç içe geçmiş hikayeler: Altın Eşek

Dünyanın en eski fantastik romanlarından Altın Eşek, sadece maceraperest bir yaklaşım değil, aynı zamanda bilgi deposu bir kitaptır.

Özel İçerik | 01.09.2018 - 12:05..
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Altın Eşek

Altın Eşek, Latin Edebiyatı’nın damaklarda iz bırakmış enfes eserlerinden. İç içe geçmiş hikayeler sayesinde de hem bilgileniyor, hem de ilgi alanlarınızı keşfediyorsunuz. Baştan sona yollarda geçen hikayesiyle, bu kitaptan öğrenecek ne çok şey var…

Altın Eşek - Apuleius

(Apuleius)

ALTIN EŞEK

Lucius, bir yolculuğa çıkar. İnsan olarak başladığı bu yolculuk, Lucius’un bir eşeğe dönüşmesiyle devam eder. En heyecanlı, en keyifli kısım işte tam olarak eşek olduğu bölümde başlar aslında. Yine de bu kitap sadece maceraperest bir adamın eşeğe dönüşmesi ve yolda başına gelenlerden ibaret değildir. İç içe geçmiş hikayeler sayesinde Antik Çağ’da anlatılan pek çok masal da dahil olur hikayesine.

Tamamen eşek olmasına rağmen, aklıyla insan kalan Lucius’un hafızasına kaydettikleridir aslında bu kitap ve yazarı girişte başladığı cümlenin hakkını vermiş dedirtiyor sonunda: “Kulağını bana ver sevgili okuyucu, inan keyif alacaksın”.

Altın Eşek - Apuleius

Altın Eşek

Apuleius

Alfa Yay.

S.: 266

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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