İçinde 40 kaçak göçmenin olduğu minibüs alev aldı

Dün gece saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmeni taşıyan plakası belirsiz bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yol kenarında yanan minibüsü gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma karakoluna götürülen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ŞOFÖR KAÇTI

Öte yandan jandarma ekipleri, olayın ardından kaçtığı belirlenen minibüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.