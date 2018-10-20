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İçindeki gerçek ‘ben’i keşfet: Geleceğini Değiştirme Kılavuzu

İç Hastalıkları Uzmanı Erkan Sarıyıldız, düşünce şeklimizi değiştirebilirsek hayatımızı, içinde bulunduğumuz hali değiştirebilirsek de geleceğimizi değiştireceğimizi yazdı…

Özel İçerik | 20.10.2018 - 10:31..
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Geleceğini Değiştirme Kılavuzu

Evet, Dr. Erkan Sarıyıldız aslında bir İç Hastalıkları Uzmanı. Ama o, hastalıklarımızın kökeninde düşünce gücünün etkisinin varlığını savunduğu bir yolculuğa çıkmış ve Geleceğini Değiştirme Kılavuzu bu yolculuğun onuncu ürünü…

Geleceğini Değiştirme Kılavuzu - Erkan Sarıyıldız

(Erkan Sarıyıldız)

GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRME KILAVUZU

Alışkanlıklarımızın 21 günde değişmesi üzerine daha önce bir küçük yazı yazmıştı. Dr. Sarıyıldız da elimizden gelen her şeyi yaptığımızda 21 günün sonunda olacaklara kendimizin dahi inanamayacağını özellikle vurguluyor. Ve soruyor: “İnsan kendi geleceğini değiştirebilir mi?”

Karar vermemiz gereken yol ayrımları elbette birçok şeyi etkiliyor hayatımızda. Ama Dr. Sarıyıldız bundan da öte, hayatımız üzerinde çok daha fazla etkimiz olduğunu söylüyor. Sonuçta hepimiz kendi yaşam öykümüzü satır satır yazıyoruz.

Dr. Sarıyıldız, sadece içimizdekini keşfedip yolumuza bir de böyle devam etmemizi öğütlüyor aslında. “Böyle gelmiş olan, böyle gitmesin” diyor. Fark etmekten kaçtığımız ne varsa bilincine varmaya, gerçek ‘ben’e daha çok yaklaşmaya davet ediyor…

Geleceğini Değiştirme Kılavuzu - Erkan Sarıyıldız

Geleceğini Değiştirme Kılavuzu

Erkan Sarıyıldız

Destek Yay.

S.: 256

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Damla Karakuş

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