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İçişleri Bakanlığı operasyonlara ilişkin bilgi verdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içinde 20 terörist etkisiz hale getirildi..

16.01.2017 - 10:40
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  2. İç Haber

tsk

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde (09-16 Ocak 2017) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 222 operasyonunun gerçekleştirildiği bildirildi.

20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, 11'i ölü, 3'ü teslim olan, 6'sı sağ yakalanan olmak üzere toplam 20 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

419 GÖZALTI, 40 TUTUKLAMA

Diğer yandan PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 419 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 40'ının tutuklandığı da belirtildi.

103 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde, teröristler tarafından kullanılan 23 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 130 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 19 el bombası, 19'u ağır ve uzun namlulu (1 Biksi, 16 Kaleşnikov, 1 M16, 1 Kanas) olmak üzere 103 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirildi.

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