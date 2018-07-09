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İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu ile devam ediliyor

Türkiye'nin gördüğü en icracı İçişleri bakanlarından olan, PKK'nın ve teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Süleyman Soylu, yeni dönemde koltuğunu koruyan isimlerden biri oldu.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 22:11..
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İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu ile devam ediliyor

66'ıncı kabinede en çok dikkat çeken isimlerden biri de Süleyman Soylu oldu. Görev süresi boyunca önce FETÖ ardından da PKK, DEAŞ gibi ve illegal oluşumlara göz yummayan Soylu, teröristlere kan kusturmaya devam edecek.

Soylu İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturmaya devam edecek, terö ve teröristlere karşı verilen etkin mücadele hız kesmeden devam edecek.

İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu ile devam ediliyor

SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

1969 İstanbul doğumlu olan Süleyman Soylu, ilk ve ortaöğrenimini İstanbul Gaziosmanpaşa´da tamamladı. Lise eğitimini Plevne Lisesi´nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Meslek kariyerine 1990 senesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) aracı kurumlarında başladı. 1989 senesinde okul arkadaşlarıyla ortaklaşa kurduğu bir şirketle ticaret hayatına atılan Süleyman Soylu, 1995 yılında kendi kurduğu şirketiyle siyasi hayatının yanı sıra halen ticari hayatını da sürdürmektedir.

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