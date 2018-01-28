İçişleri Bakanlığından TTB hakkında suç duyurusu

Geçtiğimiz hafta yayınladıkları bildiri ile Zeytin Dalı Harekatı'nı savaş olarak gördüklerini bildiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) hakkında İçişleri Bakanlığı'nca suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

MEŞRU HAREKATA SAVAŞ DEĞERLENDİRMESİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Tabipleri Birliği (TTB) merkez konseyinin, ülkemizin ve milletimizin milli birlik ve beraberliğini, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü hedef almış terör örgütüyle mücadele kapsamında ulusal mevzuat ve BM Şartı 51. madde ile BM Genel Kurulu’nun 1373, 1624, 2170 ve 2178 sayılı terörle mücadele bağlamında aldığı kararlar uyarınca başlattığı meşru, hukuka uygun Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ’savaş’ değerlendirmelerine yer vererek yaptığı açıklama ülkemize ve milletimize alçakça saldırılarda bulunanların dışında kimseye bir yararı yoktur ve açıklama terör örgütü ile onun iç ve dış destekçileri dışında karşılık bulamamıştır." ifadelerine yer verildi.

Bugün Türkiye’de 3 milyon 454 bin Suriyelinin bulunduğu belirtilen açıklamada, bir insanın kendi topraklarında yaşama hakkının en temel hak olduğu ifade edilirken, Zeytin Dalı Harekatı’nın da bu insanların kendi topraklarında teröristlerden arındırıp yaşam haklarını temin etmek için yapıldığı kaydedildi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"AMACINA UYGUN, DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE"

"Zeytin Dalı Harekatı’nın amacının ülkemizin ve komşularımızın toprak bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmek, terör örgütü ve onun destekçileri tarafından hedef alınan huzur ve barış ortamını korumak bozulan yerlerde tekrar sağlamak olduğu ’dünya beşten büyüktür’ diyerek mazlum ülkelerin ve mazlum insanların başta yaşam hakları olmak üzere tüm insani haklarını, huzurunu, barışını, güvenliğini, koruma yönünde kararlı bir duruş sergileyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililerimiz tarafından her fırsatta dile getirilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı bu amaca uygun olarak tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirilmektedir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun merkez konseyi üyesi olan şüpheliler görevlerini kötüye kullanmışlar, terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösteren halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bir açıklama yapmışlardır.

TEMSİL ETTİĞİ MESLEKTAŞLARININ DA TEPKİSİ

Bu açıklamanın hukuk tarafından korunacak bir yönünün olmadığı açıktır. Bu açıklama sadece milletimizin değil, şüphelilerin temsil ettiği meslektaşlarının da tepkisine neden olmuştur. Başta terör örgütüyle kahramanca cansiparane mücadele eden kahramanlarımıza, milletimize saygısızlık olan bu açıklamayı sadece terör örgütü mensuplarının, onun siyasi uzantılarının iç ve dış destekçilerinin sahiplendiği dikkate alındığında şüphelilerin kanuna ve birliğin amaçlarına aykırı suç teşkil eden faaliyette bulunduklarının net bir şekilde anlaşılacağı muhakkaktır.

"MERKEZ KONSEYİNİN GÖREVİNE SON VERİLMESİ AMACIYLA DAVA AÇILMASI TALEP EDİLDİ"

Bu açıklamada yer alan hususların terör örgütünün faaliyetlerini meşru göstermeye yönelik olması, suçu ve suçluyu övmesi, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedenleriyle Türk Tabipler Birliği merkez konseyi üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma ve ayrıca yine Cumhuriyet Başsavcılığına 6023 sayılı kanunun ek madde 2/2 uyarınca bugüne kadar ambulanslara, hastanelere ateş eden, sağlık çalışanlarını, doktorları öldüren terör örgütünü açıkça kınayan bir açıklama yapamayan Türk Tabipleri Birliğinin merkez konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi amacıyla Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur."