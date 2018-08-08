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İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'na atamalar yapıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen yeni atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA | 08.08.2018 - 03:56..
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İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıkları ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

İSİMLER AÇIKLANDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, İçişleri Bakan Yardımcılıklarına İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Müsteşar Yardımcıları İsmail Çataklı ve Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ile Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy atandı.

Resmi Gazete'de yer alan diğer bir atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına Prof. Dr. Uğur Ünal getirildi.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına ise Serap Ersoy'un ataması gerçekleştirildi.

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