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İçki imalathanesine çevrilen daire

Avcılar'da bir sahte içki imalathanesine dönüştürülen bir dairede 400 litre alkol tankı, 30 litre saf alkol ele geçirildi.

24.10.2017 - 14:22
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Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Mustafakemal Paşa Mahallesi'ndeki Karataş Sokak'a sevk edilen ekipler, sahte alkol taşındığı öne sürülen aracı bulamadı ancak, bu sokaktaki bir bina ve çevresinde yoğun alkol kokusu olduğunu belirledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Bunun üzerine savcılıktan alınan arama izni ile binada arama yapıldı ve bir evin  kaçak içki imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi. Evin girişinde  100 litrelik sahte alkol tankı ve buna bağlı olarak şişeleri doldurmada kullanılan hortumlar, yine bir odada 300 litre hacminde sahte alkol tankı ve içinde alkolü karıştırmaya yarayan motor ve tanka bağlı şişeleri doldurmada kullanılan hortumlardan oluşan düzenekler bulundu.

İçki imalathanesine çevrilen daire

Aramalarda, bunların yanı sıra her biri 30 kiloluk 5 saf alkol bidonu, çok miktarda çeşitli alkollü içki firmalarına ait bandrol ve kapak, dolu halde 159 şişe sahte viski ve 64 şişe sahte rakı ele geçirildi. Polis, sahte alkollü içki imal ederek bunları satan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

İçki imalathanesine çevrilen daire

İçki imalathanesine çevrilen daire

İçki imalathanesine çevrilen daire

İçki imalathanesine çevrilen daire

İçki imalathanesine çevrilen daire

İçki imalathanesine çevrilen daire

İçki imalathanesine çevrilen daire

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