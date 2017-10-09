İDDEF Arakanlı müslümanlara çadır kent kuruyor

Myanmar ordusunun fanatik budistlerle birlikte Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıları 25 Ağustos’tan beri devam ediyor.

SAYILARI 500 BİNİ GEÇTİ

Olayların başlamasıyla Nef nehrini geçerek Bangladeş Cox’s Bazar’daki mülteci kamplarasığınan Müslümanların sayısı 500 bini geçti. Bölgede rastgele kurulan ve yetersiz koşullardaki kamplara yenimültecilerin gelmesiyle, insani krizi katlayan durum karşısında, İDDEF (İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu) de “ARAKAN için SEN DE DESTEK OL” sloganıyla acil yardım kampanyası başlattı.

Hala devam eden kampanya süresince toplanan nakdi yardımlar, ayni yardım olarak Arakan’a giden İDDEF görevlileri tarafından dağıtıldı.

1100 AİLEYE ACİL GIDA YARDIMI

Birleşmiş Milletler tarafından en çok eziyet gören dini azınlıklardan biri kabul edilen ve insan sağlığını tehdit eden koşullardaki kamplarda hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin 100 aileye 1 hafta yetecek şekilde hazırlanan kumanya paketleri dağıtıldı.

Kamplara sığınan Müslümanlar ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu.

BANGLADEŞ İÇİŞLERİ BAKANIYLA KALICI ÇÖZÜM GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Acil gıda yardımının kalıcı bir çözüm olmadığını ifade eden İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile görüşerek kalıcı çözümler için istişarelerde bulunduklarınısöyledi. Bangladeş’e sığınan 250 bin çocuğun eğitimden yoksun kaldıklarında aşırıcı grupların hedefindeolduğunun altını çizen Turan, Bangladeş’teki Arakanlı Müslümanlar için eğitim odaklı kalıcı bir çözümgeliştireceklerini ifade etti.

1000 AİLENİN KALACAĞI ÇADIR KENT KURULACAK

250 yıldır baskı ve şiddet altında yaşayan Rohingya Müslümanları farklı tarihlerde defalarca katliama uğradılar, evlerini ve topraklarını terkederek Bangladeş ve Pakistan olmak üzere komşu ülkelere sığındılar.

Olayların tekrar alevlendiği son bir aydır toplanan yardımları bölgeye ulaştıran İDDEF, yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu ilk etapta 1000 aileye yönelik bir çadır kent inşa etme kararı aldı.

Elektrik ihtiyacının güneş enerjisiyle sağlanacağı, 1000 aileye yönelik yapılan çadır kent içerisinde çocukların eğitimi için kız ve erkek medresesi, bir cami, dört mescit, su ihtiyacının karşılanacağı yüz yirmi beş su kuyusu, iki yüz elli tuvalet ve banyo, sağlık ocağı, aşevi ve gelen erzakların muhafaza edileceği bir depo yer alacak.

Faaliyet gösterdikleri 33 ülkede eğitim odaklı çalıştıklarını ifade eden dernek yetkilileri, çadır kent içerisinde açılacak kız ve erkek medresesinde ehl-i sünnet çizgisinde İslami eğitim verileceğini söyledi. İkinci etapta on bin aile kapasiteye çıkarılacak çadır kent projesi Bangladeş’in en etkili sivil toplum kuruluşlarından Cemiyetu’l Ulema ile birlikte yapılıyor.

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR DESTEKLERİNİZİ BEKLİYOR

Arakan için başlatılan kampanyaya www.iddef.org adresinden, 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezini arayarak ya da ARAKAN yazıp 1373’e gönderilerek katkıda bulunabileceği belirtildi.