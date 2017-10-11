İddianameye girdi: PKK'lı teröristler etekle saldırdı

AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın 30 Haziran'da terör örgütü PKK mensuplarınca evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İSTENEN CEZA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve olayın faili olduğu belirlenen terör örgütü PKK üyesi Kemal Polathakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Lice ilçesi Mulla Mahallesi 6. Sokak'ta 30 Haziran'da yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğuna dair ihbar üzerine olay yerine güvenlik güçlerinin gittiği ve incelemede ölen kişinin AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mercan olduğunun tespit edildiği belirtildi.

FOTOĞRAF: Yakalanan PKK'lı terörist Kemal Polat

VÜCUDUNDA 12 MERMİ DELİĞİ

Otopsi tutanağına da yer verilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı: "Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, maktul Mercan'ın vücudunda 12 ateşli silah giriş ve çıkış deliği tespit edilmiştir. Ölümün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırıkları ile beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ yaralanması ve iç dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varılmıştır. Olay yeri incelemeleri sırasında 4 kovan bulunmuş olup ateşli silahın 9 mm çapa sahip olduğu, kovanların 6136 sayılı yasaya göre yasak niteliğe haiz olduğu uzmanlık raporuyla tespit edilmiştir."

KADIN KILIĞINDA SALDIRDILAR

Lice Cumhuriyet Başsavcılığında olay ve sanığa ilişkin bilgi veren tanık, ifadesinde şu bilgileri paylaştı: "Sanık Kemal Polat'ı Mulla Mahallesi 9. Sokak civarında gördüm. Üzerinde koyu renkli uzun kadın pardösüsü, başında yüzünün çoğunu örtecek şekilde siyah renkli başörtüsü vardı. 11. Sokak'tan gelerek 9. Sokak aşağısına doğru koşarak gidiyordu. Sonra Mercan'ın vurulduğunu öğrendim. Bu kişiyi gördüğümde Mercan'ın vurulduğu yere yakındı ve hızla uzaklaşıyordu. Kesin ve net olarak teşhis ediyorum."

KADIN KIYAFETLERİNDE DNA KALINTILARI

İddianamede, evdeki kadın hırkası ve pardösüsüne de el konulduğu kaydedildi.

İddianamede, Polat'ın evindeki aramada ele geçirilen 2 kadın kıyafetinden birinde zanlıya ait DNA kalıntıları, diğerinde ise atış artıklarına rastlanıldığı bildirildi.

SÖZDE YÖNETİCİLERDEN TALİMAT ALDI

Sanık Kemal Polat'ın birbiriyle çelişen beyanlarda bulunduğu aktarılan iddianamede, "Sanığın ifadelerinde bilgi edinmelerine başvurulan kişilerin ifadeleriyle çelişmektedir. Olaydan sonra elde edilen telsiz görüşmelerinde saldırının terör örgütü PKK/KCK adına gerçekleştirildiği hususunun belirtilmesi, neticesinde şüphelinin PKK'nın kırsal alan yapılanmasında silahlı ve ideolojik eğitim alarak Lice'ye geldiği, üst düzey yöneticilerinin talimatları doğrultusunda saldırıyı gerçekleştirdiği kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.