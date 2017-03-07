İde okulları eğitim dünyasına 'merhaba' diyor

Eğitim her insanın hayatına dokunan ve onun hayatını doğrudan etkileyen bir konu olduğu için, doğal olarak üzerinde en çok konuşulan alanlardan biri olmaya devam ediyor. Türkiye’de hangi konu tartışılırsa tartışılsın, sonu eğitimle ilgili iyi niyet ve beklentilerle tamamlanıyor.

Eğitim bundan sonraki yıllarda da Türkiye’nin en önemli konularından biri olacak. Sürekli eğitim kalitesinin nasıl artacağını konuştuğumuz bu ortamda, eğitim kalitesi konusunda iddialı bir kurum olan ide okulları eğitim hayatımıza merhaba diyor.

İDDİALI BİR ŞEKİLDE YOLA BAŞLIYOR

Salih Kılıç, İsmail Katmerci ve Levent Olguner gibi önemli iş adamlarının eğitim camiasının tecrübeli ismi Bünyamin Çelikten’le birlikte kurdukları ve çalışanlarının da hissedar olarak yer aldığı ide okulları, özellikle eğitim kadrosu konusunda çok iddialı bir şekilde yola başlıyor. ide okulları Türkiye’de eğitim sisteminde kalitesi, konumu ve yaklaşımı ile öncü ve lider kurumların başında gelmeyi amaçlıyor.

GÜÇLÜ EĞİTİM KADROSU

İde; uzun yıllardır eğitim hayatının içerisinde bulunan öğretim, idarecilik ve yönetim alanlarında derinlemesine tecrübeleri ve birikimleri olan bir ekip tarafından kurulan ve yönetilen bir kurum.

Sürekli gelişime ve eğitimin sonsuz bir yolculuk olduğuna inanan ide, öğretmen ve yönetici kadrosunun en güncel uygulamaları ve gelişmeleri yakından takip etmesi ve kullanması için de kapsamlı bir gelişim programı ortaya koyuyor.

EĞİTİM SEKTÖRÜNDE KALİTE KONUSUNDA LOKOMOTİF OLACAK

Böylelikle eğitim kadrosunun günümüzün gerektirdiği vizyon ve gelecek odaklı anlayışı güçlü biçimde desteklemesi sağlanıyor. “Biz eğitimciler çok şanslıyız. Herkes gelecek için tahminde bulunurken, biz onu şekillendirmek için çalışıyoruz. Bugünkü emeklerimizin karşılığı karşımıza gelecek olarak çıkıyor.” diyen ide okulları Kurucu Genel Müdürü Bünyamin Çelikten, ide okullarının güçlü kadrosuyla kısa sürede eğitim sektörünün kalite konusunda lokomotif kurumlarından biri olacağını ifade etti.

“HEDEFİMİZ, KALİTEYE YATIRIM”

Önceliklerinin büyümek veya yeni şubeler açmak olmadığını özellikle vurgulayan Bünyamin Çelikten, ide okullarının yaklaşımını kısaca “Biz sürekli olarak eğitim kalitesine yatırım yapacağız. Tecrübeli kadromuz sayesinde her öğrencimiz üst düzey bir eğitim alacak. Kısaca önceliğimiz kalite, kalite, kalite olacak” şeklinde ifade etti.

ide okullarının güçlü bir kurumsal bakış açısıyla Çamlıca’da açılacağını vurgulayan Çelikten, eğitim kadrosuna özellikle çok önem verdiklerini ifade etti. Hedeflerinin ide okullarının adını duyan herkesin bu okulun eğitim kadrosunun kalitesinden, vizyonundan ve eğitim konusundaki heyecanından bahsetmesini istediklerini söyledi. Çelikten “Biz de bu alanda deneyimli bir ekip olarak hem Türkiye’deki hem de dünyadaki eğitime değer katacak, en değerli varlıklarımız çocuklarımızı hayata kusursuz bir şekilde hazırlayacak, eğitimcilere gösterilen saygıyı çok daha üst noktalara taşıyacak bir eğitim kurumunu sizlerle tanıştırmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.