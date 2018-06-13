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İdlib Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

Ülkelerinde süren iç savaş altında sekizinci kez Ramazan Bayramı'nı karşılayan Suriyeliler, çarşı ve pazarlarda bayrama hazırlık yapıyor.

AA | 13.06.2018 - 20:05..
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Suriye'de "İdlib gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki halk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateşkes gözlem noktalarını kurmasının ardından bu yıl Ramazan Bayramı'na geçen yıllara göre nispeten daha güvenli giriyor.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının azalmasıyla İdlib'de halk, çarşı ve pazara akın ediyor.

TSK GÜVENLİĞİ SAĞLADI

Kentte yaşayan Suriyeler, bu ramazanda saldırıların azalmasının en büyük nedenini, TSK'nın, Astana anlaşmaları çerçevesinde "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki" ateşkes gözlem noktalarını tamamlayarak görevine başlaması olarak gösteriyor.

İdlibli Abdülmecid El-Ömer, bayram nedeniyle halkın pazarlara akın ettiğini söyledi.

İdlib Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

İdlib Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

"HAYAT YENİDEN NORMALE DÖNDÜ"

El-Ömer, Esed rejimin saldırıları nedeniyle terk ettiği köyüne dönebileceğini hiç düşünmediğini belirterek, "TSK'nın gözlem noktaları sayesinde hayat yeniden normale döndü. Bu yıl (ramazan ayı) geçen yıllara göre nispeten daha güvenli oldu. Halk normal hayatına yeniden kavuştu. Bu pazar hareketliliğinden belli. Bayram nedeniyle halk pazarlara akın ediyor. Bayramlık ve bayram tatlısı alınıyor." dedi.

İdlib Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

İdlib Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

İdlib Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

İdlib Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

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