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İdlib'de 6. gözlem noktası için TSK konvoyu bölgeye gitti

TSK konvoyu, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni ateşkes gözlem noktası oluşturulması amacıyla bölgeye intikal etti.

AA | 09.02.2018 - 21:55..
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İdlib'de 6. gözlem noktası için TSK konvoyu bölgeye gitti

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde 'İdlib gerginliği azaltma bölgesi'nde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için bölgeye ulaştı.

KONVOY KONUŞLANDI

Konvoy, İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda Ebu Zuhur ilçesine bağlı Tel Tukan kasabasında konuşlandı.

Konuşlanan noktanın yaklaşık 6 kilometre karşısındaki hatlarda, Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor.

Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 50 kilometre derinlikte yer alıyor.

6. GÖZLEM NOKTASI OLUŞTURULACAK

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Astana anlaşması çerçevesinde gerçekleşen intikalin amacı, 6. ateşkes gözlem noktasının oluşturulması.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.

12 NOKTADA GÖZLEM NOKTASI KURULACAK

Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.

İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.

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